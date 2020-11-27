إندونيسيا تسجل ارتفاعا قياسيا بإصابات ووفيات كورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:20 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهرت بيانات فريق العمل المكلف بمكافحة "كوفيد-19" في إندونيسيا، عن تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا.

 

وبحسب البيانات فقد تم تسجيل 5828 إصابة جديدة بكورونا و169 حالة وفاة، في الساعات الـ24 الأخيرة.

 

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 522581 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16521، وهما الأعلى في دول جنوب شرق آسيا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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