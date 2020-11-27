بورصة طوكيو تغلق عند أعلى مستوياتها في 29 عام

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
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أغلق مؤشر الأسهم القياسي لبورصة طوكيو اليابانية نيكي اليوم الجمعة عند أعلى مستوياته منذ أبريل 1991، إذ ارتفع للجلسة الرابعة على التوالي، مدعوما بآمال في تعاف اقتصادي ونتائج أعمال قوية، وذلك بعد تقدم في تطوير لقاح كوفيد-19.

وصعد نيكي 0.41 بالمئة ليغلق عند 26644.71 نقطة. وربح المؤشر هذا الشهر 15.96 بالمئة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 بالمئة ليبلغ قمة 25 شهرا عند 1786.52 نقطة، على أساس أسبوعي، ارتفع المؤشران 4.38 بالمئة و3.42 بالمئة على الترتيب.

جاءت الزيادة بدعم تقدم في تطورات مرتبطة باللقاحات، إذ يتوقع الكثير من المستثمرين تسليمها في العام المقبل.

كما تدعمت المعنويات بانحسار الضبابية السياسية في الولايات المتحدة بعد انتقال الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض ومؤشرات تحسن اقتصاد الصين.

واستفادت أسهم شركات تصنيع الأجزاء الإلكترونية من آمال زيادة الطلب فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية واتصالات الجيل الخامس وتكنولوجيات جديدة أخرى.

وأفاد بيانات من مجموعة البورصة اليابانية أن المستثمرين الأجانب اشترو أسهما يابانية بنحو 600 مليار ين، وذلك في ثالث أسبوع على التوالي من الشراء الصافي.

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