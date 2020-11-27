بكلمات من القلب.. مصطفى قمر يهنئ حميد الشاعري بعيد ميلاده













وعلق قمر على الصورة قائلاً :"عيد ميلاد حميد الشاعري أخويا الغالي يوم السبت ياتري حيتعمل في انهي مكان ؟؟؟؟ كل سنة وانت بالف خير ياكابو ودايما بصحة وسعادة ونجاح يابابا ههههه".











واحتفل الفنان مصطفى قمر مؤخرا ،بتحقيق حلمه وافتتاح أكاديمية قمر ونشر صور جديدة له من داخل الأكاديمية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".











وعلق مصطفى قمر على الصور قائلا: "اكاديمية قمر... المشروع ده كان حلم بقاله سنين و كنت بدأت افقد الامل اني احققه لكن بفضل الله سبحانه وتعالي ومجهود واصرار علي رشاد مدير اعمالي قاللي سيبني اشتغل وحافاجأك باذن الله وفعلا بالمجهود المبذول منه ومن كل كرو العمل والمنجالاستاذ امجد والمديرة الاستاذة مروة وكل ده تحت متابعة الاستاذ علي رشاد".









وتابع قائلا: "باشكرهم وباشكرك ياعلي انك ساعدتني في تحقيق حلمي اكاديمية قمر اللي حتخرج باذن الله مذيعين وممثلين ومطربين وموسيقيين للحفاظ علي الفن الراقي في مصر ...قريبا".











أحيى النجم مصطفى قمر، حفلة في مدينة الجونة على هامش المهرجان، والتي أقامته الشركة المالكة لتيك توك بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والشخصيات العامة.





هنأ الفنان مصطفى قمر الفنان حميد الشاعري بعيد ميلاظه، عن طريق نشر صوره له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".