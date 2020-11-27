أوكرانيا تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:41 ص
كورونا
كورونا
الفجر السعودي
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قال وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا سجلت 16218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهذا رقم قياسي جديد، حيث سجل البلد 15331 إصابة أمس الخميس.

 

وذكر الوزير أن إجمالي الإصابات في أوكرانيا بلغ 693407 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 11909 حالات وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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