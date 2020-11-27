مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر
مصطفى صابر
Advertisements
يواجه النادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ،مباراة قوية أمام الزمالك مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة بنهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة .


وأنهى الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، والتي اشتملت على بعض الخطط التكتيكية وجلسات خاصة مع اللاعبين.


وكان قد حقق الأهلي الصعود للمباراة النهائية، عقب تخطي الوداد البيضاوي المغربي بخماسية مقابل هدف وحيد، فيما عبر الزمالك بعد الفوز على الرجاء المغربي برباعية مقابل هدف بنفس الدور.


ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم في التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.


ومن المتوقع أن يكون هناك مفاجأة بتشكيل النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بمشاركة رامي ربيعة في قلب الدفاع بدلا من ياسر إبراهيم.


ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:-

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول.

في خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

في خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن.

أخبار تهمك

حرقها على سجادة الصلاة.. نجل ضحية الإسكندرية يكشف تفاصيل قتل والدته (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد النهائي في منزلك.. كيفية استقبال قناة أون تايم سبورت الأرضية

منذ حوالي 8 ساعات

نهائي القرن.. نجم الزمالك الأول يتحدى الأهلى بكلمات قوية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

نهائي القرن.. التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك النارية

منذ حوالي 3 ساعات

وسط عدة مفاجآت.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ يوم

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

هل يحضر مرتضى منصور نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ محمد فضل يُجيب

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

باتشيكو يُجهز مفاجأة للأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ«كهربا» قبل نهائي أبطال أفريقيا

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 ص

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

10:25 ص

الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ«كهربا» قبل نهائي أبطال أفريقيا

11:00 ص

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

07:02 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»