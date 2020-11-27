61 مليون إصابة بكورونا وأكثر من مليون و430 ألف وفاة في العالم

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:20 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 60 مليونا و868 ألف شخص، وتم تسجيل مليون و430389 وفاة حتى الآن.

 

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضرر من تفشي الوباء، حيث حصد فيها الفيروس أرواح نحو 264 ألف شخص، وتم فيها تسجيل 12 مليونا و879861 إصابة حتى الآن.

 

وحصد الوباء في البرازيل أرواح نحو 171 ألف شخص، فيما تم تسجيل نحو 6.2 مليون إصابة،

 

وفي الهند ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 135 ألفا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 9.3 ملايين شخص حتى الآن.

 

وفي المكسيك ارتفعت حصيلة الوفيات، اليوم الجمعة، إلى أكثر 104 آلاف، وتجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس مليون و700 ألف، بحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز".

 

وفي بريطانيا، التي تعتبر أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا جراء تفشي الوباء، توفي أكثر من 57 ألف شخص، وارتفع عدد الإصابات فيها إلى نحو مليون و600 ألف.

 

وفي إيطاليا حصد فيروس كورونا أرواح نحو 53 ألف شخص حتى الآن، وتجاوزت حصيلة الإصابات 1.5 مليون، تليها فرنسا حيث سجلت أكثر من 51 ألف وفاة وأكثر من مليونين و235 ألف إصابة.

 

وبعد تجاوز حصيلة الإصابات بالفيروس في ألمانيا اليوم الجمعة، حاجز المليون، باتت الدولة رقم 12 التي يتجاوز فيها عدد المصابين مليون شخص.

 

وبحسب منظمة الصحة العالمية تم تسجيل زيادات قياسية للإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.

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