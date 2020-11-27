أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-11-2020

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:42 ص
بوابة الفجر
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واصلت أسعار اللحوم في مصر اليوم  الجمعة 27 -11-2020 استقرار، مع وجود زيادة فى التمويلات  الحكومية لمشروع البتلو بجانب استمرار عمليات استيراد اللحوم لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد منها.

أسعار اللحوم البلدي

سجلت أسعار اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، والكبدة  البلدى  بين 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار  البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ،  أسعار  الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، و اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100  جنيها للكيلو

أسعار اللحوم المستوردة

وبغ سعر كيلو اللحوم المستوردة نحو 56 جنيه لكيلو اللحم المفروم،  و84 جنيه لكيلو الريش الاسترالي، و100 جنيه لكيلو لحم البرازيلي،  و85 جنيه لكيلو اللحم السوداني.

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