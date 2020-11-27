نجم الأهلي السابق: حمدي فتحي قادر على تعويض غياب "ديانج"









أكد ضياء السيد نجم الاهلي السابق أن حمدي فتحي قادر على تعويض غياب المالي أليو ديانج أمام الزمالك فى نهائي أفريقيا.





وقال السيد فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة " ten": "حمدي فتحي يقدم أداء مميز سواء مع الأهلي أو المنتخب الوطني ولكن الأهلي يعاني من عدم وجود بديل له او لعمرو السولية حال تعرضهما للإصابة أو الطرد خلال اللقاء".





وأضاف: "اللاعب البديل فى القطبين ليس على مستوي الأساسي ومحمد عبدالغني أثبت خلال الفترة الماضية بأنه قادر على تعويض محمود الونش".



