نجم الزمالك السابق: حمدي فتحي لم يعوض غياب ديانج









قال أحمد عبدالرؤوف، نجم ومدرب نادي الزمالك سابقًا، إن حمدي فتحي، لاعب وسط النادي الأهلي لن يعوض غياب آليو ديانج عن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وأكد أحمد عبدالرؤوف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "حمدي فتحي لاعب دولي ولاعب مميز ولكن ديانج أفضل منه وخاصة في الفترة الأخيرة والأهلي فقد خدمات لاعبه المالي الشاب وغيابه سيكون مؤثر للغاية".



