راندا عوض: أصبت بالاكتئاب بسبب مسلسل" لازم أعيش"









وأشارت إلى أن عندما شاهدت برومو العمل أصيبت بـ"الاكتئاب".



وأضافت "كنت الكثير من الأوقات لم أشاهد بعض المشاهد لأنها فى النهاية ابنتى من تقوم به ولكن فى النهاية هو مسلسل مختلف ومهم".

علقت الفنانة راندا عوض، عن مسلسل "إلا أنا " حكاية "لازم أعيش" الذي قدمت بطولته ابنتها جميلة عوض ولاقى نجاحًا كبيرًا.قالت راند عوض خلال لقائها في برنامج" معكم "مع الأعلامية مني الشاذلي": "كانت الحلقات مؤثرة جدًا وبالأخص مشهد المراية فكلما تذكرته أشعر وكأننى أريد البكاء".