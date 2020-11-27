وزير التخطيط: مصر أنفقت 13 مليار جنيه على القرى الاكثر احتياجًا (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:34 ص
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، إن مصر كانت دولة سباقة في وضع رؤية 2030 بصورة تتوافق مع الأهداف الأممية الـ17، مشيرة إلى أن هذه الرؤية وضعت بشكل تشاركي ما بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة، وهذا أهم ما يميز هذه الرؤية. 

وتابع "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن رؤية 2030 تهتم بصورة كبيرة جدًا بالطبقات الفقيرة والمتوسطة، وجزء كبير من الرؤية يتحقق الآن في برامج تكافل وكرامة، وتطوير عدد كبير من العشوائيات، وتنقية بطاقات التموين للوصل إلى أكثر الفئات احتياجًا.

ولفتت إلى أن هناك 13 مليار جنيه انفقوا على القرى الأكثر فقرًا، خلال آخر عامين، مضيفة أن أزمة كورونا عجلت بالإصلاحات الهيكلية، لافتة إلى أن الدول تعيد الفتح الآن بعد الإغلاق بسبب الجائحة، وفقًا لمعايير الاستدامة البيئية، ومصر تعمل على تحويل كل المشاريع التي تنفذ في الدولة إلى خضراء، بصورة تتوافق مع المعايير البيئية، للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة بنسبة 100% خلال 3سنوات.

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