أكرم حسني يعلق على تصدر "البدلة" قائمة الأكثر مشاهدة بـ"نتفليكس"

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:51 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أعرب الفنان أكرم حسني، عن سعادتة بتصدر فيلم "البدله" قوائم الأكثر مشاهدةً على منصة “نتفليكس” الإلكترونية، في مصر.

ونشر مقطع فيديو للفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" قائلا "“فيلم البدلة رقم 1 في مصر على نتفليكس، الحمد لله".

يشار إلي أن فيلم البدله من بطولة تامر حسني، أكرم حسني، أمينة خليل، دلال عبد العزيز، حسن حسني، محمود البزاوي.

كما شارك في الفيلم محمد علاء، أحمد زاهر، وهو قصة تامر حسني، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد جمال العدل.

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