نجم سموحة: الأهلي والزمالك فاوضوني





كشف حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك في الفترة الماضية.





وأكد حسام حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي والزمالك دخلوا في مفاوضات شفوية فقط من أجل الحصول على خدماتي".



