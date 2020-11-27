نجم الزمالك يكشف تفاصيل غياب نجم الفريق عن القمة









قال أحمد عبدالرؤوف، نجم ومدرب نادي الزمالك سابقًا، إن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك سيتأثران بغياب الثنائي وليد سليمان وأوباما.





وأكد أحمد عبدالرؤوف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " تواجد اوباما فى المواجهات الكبرى هام جدًا بالنسبة للزمالك".





وتابع: "وليد سليمان لاعب مؤثر فى مباريات الأهلي والزمالك وغيابه سيؤثر على الأهلي".



