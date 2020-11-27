بعد اكتساحه الانتخابات.. مرشح الغلابة: "معملتش دعاية لأني مش معايا فلوس" (فيديو)

قال أحمد الشيشيني، مرشح الغلابة الذي اكتسح دائرة كوم حمادة، إن دائرته أنصفته ودعمته في الانتخابات عندما شعرت بصدقه، مضيفًا أنه يمتلك مكتبة وكان يعمل في ملعب كرة قدم، ويحصل على راتب منه، ويعمل على تسويق اللاعبين في الأندية، وفكرة ترشحه في الانتخابات راودته منذ ثلاث سنوات، وأعلن هذا الأمر على موقع "الفيسبوك"، وتعرض لهجوم كبير بسبب أن هذا المنصب يقتصر على ناس معينة.





وتابع "الشيشيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أنه قبل تقديم أوراق ترشحه للانتخابات، كان يؤمن به عدد قليل جدًا من قريته، معقبًا: "أنا لم أنفق في الانتخابات بصورة كاملة، لأني مش معايا فلوس، ودعايتي كانت على الفيسبوك، أنا إنسان بسيط".



