مستشار الرئيس يوضح كيف يمكن مشاهدة مباراة البطولة الأفريقية في تجمع (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:20 ص
هدى عبدالرازق
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وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، عدة نصائح لمن يرغب في مشاهدة مباراة نهائي البطولة الأفريقية بين الأهلي والزمالك في تجمعات تضم أكثر من شخص، لضمان سلامة الجميع خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أنه يجب عليهم ارتداء كمامات، ويكون بين كل شخصين جالسين كرسي فارغ، أو مسافة لا تقل عن متر ونصف أو مترين.

وشدد على ضرورة أن يمتنع أي شخص يشعر بأي أعراض مرضية، حتى لو نزلة برد عادية عن مشاهدة المباراة في تجمع، وذلك حماية لنفسة ولمن حوله.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 67 من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102268 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 368 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 114475 حالات من ضمنهم 102268 حالة تم شفاؤها، و6596 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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