مستشار الرئيس: 80% من مصابي كورونا أعراضهم بسيطة (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن الإصابات بفيروس كورونا حاليا أقل من الفترة الأولى، حيث لم تزداد الاعداد بشكل كبير، لافتا إلى أن هناك حالات شديدة ولكن بنسبة أقل.





وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن هناك أشخاص يصابون بفيروس كورونا ولا تظهر عليهم أعراض لقوة مناعاتهم، وممارستهم الرياضة، وعدم إصابتهم بأي أمراض أخرى.





ولفت إلى أن 80% من حالات الإصابة لم تظهر عليهم حالات، أو ظهرت أعراض بسيطة، موضحا أن 14 يوم هى المدة الصحيحة للتأكد من بعدم إصابة شخص بكورونا، وأنه غير معدي للآخرين.





وعن اتخاذ قرار بالغلق بسبب فيروس كورونا، أوضح أن اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة رئيس المجلس الوزراء تدرس كل مرحلة وظروفها، منوها بأن الأمور مرتبط ارتباط وثيق بظروف كل مرحلة.



