مستشار الرئيس: 80% من مصابي كورونا أعراضهم بسيطة (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 04:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن الإصابات بفيروس كورونا حاليا أقل من الفترة الأولى، حيث لم تزداد الاعداد بشكل كبير، لافتا إلى أن هناك حالات شديدة ولكن بنسبة أقل.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن هناك أشخاص يصابون بفيروس كورونا ولا تظهر عليهم أعراض لقوة مناعاتهم، وممارستهم الرياضة، وعدم إصابتهم بأي أمراض أخرى.

ولفت إلى أن 80% من حالات الإصابة لم تظهر عليهم حالات، أو ظهرت أعراض بسيطة، موضحا أن 14 يوم هى المدة الصحيحة للتأكد من بعدم إصابة شخص بكورونا، وأنه غير معدي للآخرين.

وعن اتخاذ قرار بالغلق بسبب فيروس كورونا، أوضح أن اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة رئيس المجلس الوزراء تدرس كل مرحلة وظروفها، منوها بأن الأمور مرتبط ارتباط وثيق بظروف كل مرحلة.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 67 من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102268 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 368 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 114475 حالات من ضمنهم 102268 حالة تم شفاؤها، و6596 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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