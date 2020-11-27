"ينتج منه السواك".. خبير زراعي يعلن نجاح زراعة أشجار الأرك في مصر (فيديو)
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:55 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال المهندس أحمد عبدالعزيز الخبير الزراعي، إن زراعة شجر الأرك لأول مرة في مصر لإنتاج السواك من جذوره نجحت بشكل كبير، ومؤخرا صدرنا منتجات إلى 5 دول.
وأضاف "عبدالعزيز" في تصريحات للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن المسواك عبارة عن تفريعات طولية وتدية بأقطار مختلفة وينتج من جذور شجر الأرك، و90 % منها تستخدم كمسواك للأسنان وعلاج للثة، وطرد الراحة الكريهة من الفم، خاصة أن منظمة الصحة العالمية أوصت باستخدامه، لافتا إلى أنه جلب شتلات الأرك من حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر.
وأوضح الخبير الزراعي، أن نجاح إنتاج المسواك بجودة عالية يساهم في تصنيعه بشكل مبرد فريش ومجمد وتصديره لـ استراليا وكندا والتشيك والسعودية، كما أنه يباع بالسوق المحلي، لافتا إلى أنه يستخدم أحدث تكنيك لزراعة أشجار الأرك لأنه أفضل أنواع الأشجار التي تنتج المسواك عال القيمة.
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