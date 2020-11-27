كريس إيفانز يفاجئ جمهوره بموهبته في العزف على البيانو

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للممثل الأميركي ​كريس إيفانز​، وهو يعزف البيانو بطريقة إحترافية، ونال ذلك اعجاب جمهوره ممن فوجئوا بموهبته بالعزف.



وكان إيفانز قد قدم مؤخراً حفلًا كلاسيكيًا قصيرًا لجمهوره وحقق من خلاله نجاحات كبيرة.



وشارك بعض المقاطع السريعة له وهو يعزف على البيانو في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي. وعزف كريس بالفيديو موسيقى هادئة على البيانو بخفة أداء وإطلالة عفوية.



يذكر أن كريس إشتهر بدور "كابتن أمريكا" البطل الخارق الذي قدّمه أولاً في فيلم "the avengers" عام 2012، ثم عاد وقدّمه عام 2019 في فيلم "avengers endgame".