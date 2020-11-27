محافظ الغربية: إصابة شخصين من أسرة محمد صلاح بكورونا (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن هناك إصابتين بفيروس كورونا المستجد، بين أفراد أسرة محمد صلاح، موضحا: "ثبت إن هناك إصابتين فقط من الأسرة بكورونا، ويتم متابعتهما الآن، وهما في المراحل الأخيرة في العلاج". 

وفي سياق آخر، قال "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، إن الأمطار اليوم كانت غزيرة على المحلة وطنطا، وحدث بعض التجمعات للمياه، ولكن تم تصريف هذه المياه بصورة كبيرة للغاية، معقبا: "دلوقتي مفيش أي مشكلة، ولا يوجد أي توقف للحركة ولو لثوان أو دقائق".

ولفت إلى أن هناك بلاغَا جاء إلى المحافظة يفيد بوجود مكان يقدم "الشيشة"، فذهب إلى هذه المنطقة ووجد أعدادًا كبيرة من الشباب، دون تطبيق أي نوع من الإجراءات الاحترازية، لافتَا إلى أنه تم تحريز "الشيشة"، والتخلص منها على الفور، وإغلاق المكان، وتشميعه، وتحرير محضر لصاحب المكان، وسيتم تحويله للنيابة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح بوابة الفجر الفجر الأمطار اليوم

أخبار تهمك

باتشيكو يُجهز مفاجأة للأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

رسالة مرتضى منصور الأخيرة لنجوم الزمالك قبل ساعات من نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

بدون مفاجآت.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ ساعة و 13 دقيقة

بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

وسط عدة مفاجآت.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ ساعة و 12 دقيقة

بشري سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي القرن

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على بديل «ديانج» أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية عن الطقس: "الدنيا ماشية وهتعدي على خير"

الهند تسجل ما يقرب من 39000 إصابة جديدة بكورونا

بكلمات مؤثرة.. مها أحمد تحيي ذكرى ميلاد والدها

بعد إصابة محمد صلاح بكورونا.. عضو الحساسية والمناعة: "الفيروس مالهوش كبير" (فيديو)

عاجل.. تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح

محافظ الغربية: ظهور أعراض كورونا على 6 مخالطين لمحمد صلاح في فرح شقيقه (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

07:02 م

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

09:00 م

باتشيكو يُجهز مفاجأة للأهلي في نهائي إفريقيا

11:59 م

وسط عدة مفاجآت.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

02:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»