محافظ الغربية: إصابة شخصين من أسرة محمد صلاح بكورونا (فيديو)

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن هناك إصابتين بفيروس كورونا المستجد، بين أفراد أسرة محمد صلاح، موضحا: "ثبت إن هناك إصابتين فقط من الأسرة بكورونا، ويتم متابعتهما الآن، وهما في المراحل الأخيرة في العلاج".





وفي سياق آخر، قال "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، إن الأمطار اليوم كانت غزيرة على المحلة وطنطا، وحدث بعض التجمعات للمياه، ولكن تم تصريف هذه المياه بصورة كبيرة للغاية، معقبا: "دلوقتي مفيش أي مشكلة، ولا يوجد أي توقف للحركة ولو لثوان أو دقائق".



