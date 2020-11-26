باتشيكو يُجهز مفاجأة للأهلي في نهائي إفريقيا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:59 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الدمتناوي
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دخل محمود عبد الرازق شيكابالا، دائرة اهتمام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل المشاركة أساسيًا أمام الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي أمام نظيره الزمالك، مساء غدًا الجمعة، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

جاء ذلك بعدما تأكد غياب يوسف أوباما عن لقاء القمة، بسبب الإصابة بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

ودفع باتشيكو بشيكابالا في مران الفريق ضمن التشكيلة الأساسية في التقسيمة التي خاضها، لتصبح فرص مشاركته في المباراة قوية.

كما تأكد عدم جاهزية المغربي محمد اوناجم، في مباراة الأهلي بسبب معاناته من إصابة في العضلات، ولم يكتمل شفاء اوناجم بصورة كاملة.

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