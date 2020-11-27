إعلامي: "نهائي دوري إفريقيا مش بتاع الأهلي أو الزمالك"

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي أحمد العوضي، إن نهائي دوري إفريقيا ليس ملكًا للأهلي أو الزمالك ولكنه ملك لمصر، معقبًا: "كل العالم هيبصلنا، ولازم نكون على أعلى مستوى". 

وتابع "العوضي"، خلال تقديمه برنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن مباراة الغد تعد البطولة السادسة للزمالك، والتاسعة للأهلي، متابعًا: "كل نادي نفسي يكسب بالبطولة سواء الأهلي أو الزمالك". 

ولفت إلى أن بعض المحللين منحازين للأهلي ولزمالك، ولكن هناك ضرورة للتحلي باللياقة الرياضية، وعدم التعصب بصورة كبيرة، معقبًا: "أتمنى من الله أن الأهلي يكسب، ودي مفيهاش حاجة". 

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