إعلامي: "نهائي دوري إفريقيا مش بتاع الأهلي أو الزمالك"

قال الإعلامي أحمد العوضي، إن نهائي دوري إفريقيا ليس ملكًا للأهلي أو الزمالك ولكنه ملك لمصر، معقبًا: "كل العالم هيبصلنا، ولازم نكون على أعلى مستوى".





وتابع "العوضي"، خلال تقديمه برنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن مباراة الغد تعد البطولة السادسة للزمالك، والتاسعة للأهلي، متابعًا: "كل نادي نفسي يكسب بالبطولة سواء الأهلي أو الزمالك".



