انتصار السيسي: أحداث مسلسل "الاختيار" أنا عيشتها كلها بكل تطوراتها (فيديو)

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قالت السيدة انتصار السيسي، إن بعض المسلسلات تعطي طاقة ايجابية جدًا مثل مسلسل "ليالي الحلمية"، معقبة: "الغريب إن كل الأسر المصرية بتحب تتجمع عشان تفرج على المسلسلات".



وتابعت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن تجمع المصريين حول مسلسل الاختيار كان أمر جيدًا للغاية، معقبة: "أحداث مسلسل الاختيار أنا عشتها كلها بكل تطوراتها، لكن لما الواحد يشوف الأحداث دي قدامه ليها طعم تاني".



