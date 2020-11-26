بحضور البابا تواضروس عرض فيلم "المكتبة البابوية المركزية" بالمركز الثقافي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، عرض الفيلم التسجيلي "المكتبة البابوية المركزية"، في المركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

حضر عرض الفيلم الذي أنتجه المركز الثقافي حول المكتبة البابوية المركزية التي تم تجهيزها في مركز لوجوس البابوي بوادي النطرون، وزراء السياحة والآثار، والثقافة، والإعلام، وعدد من أحبار الكنيسة والشخصيات العامة.

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