انتصار السيسي: "بحب أقف مع الرئيس الصبح وهو بيلبس"

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قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس كان حريصًا على الاعتماد على نفسه، رغم أن والده كان ميسور الحال، معقبًا: "كان معتمدا على نفسه، وكان بيخطط للسفر، وهذا ما حدث بالفعل، سافرنا لإنجلترا، وعمل ملحقا عسكريا في السعودية، وسافر إلى أمريكا، وحقق الكثير من النجاحات في السفر خلال الدراسة، كان مجتهدا جدًا، كان ليه طريقة واضحة في المذاكرة بالأقلام الملونة.



وتابعت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أنه لا يوجد شيء يسعد في الدنيا إلا عندما يشاهد الناس سعداء، معقبة:" دي أكثر شيء يسعده في الدنيا".



وأضافت، أن بينها وبين الرئيس توافقًا كبيرًا جدًا، معقبة: "بحب أقف معاه الصبح وهو بيلبس، وده بيعطينا سعادة كبيرة جدًا، أحنا عايشين حياة طبيعية جدًا، بدون تكلف".

