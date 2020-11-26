انتصار السيسي: هذا ما قاله الرئيس بعد زواج نجلته

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قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس السيسي كان حريصا على مشاركتها المذاكرة لأبنائه، وكان حريصًا على القدوم بشيخ لتعليم الأطفال القرآن في المنزل.



وتابعت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الرئيس السيسي لم يحزن على فراق نجلته بعد الزواج مثل الكثير من الآباء، معقبة: "قال طالما أخترنا صح ربنا يسعدها".



ولفتت إلى أن أول حفيد لها تسمى بملك، متابعة: "أول مرة شوفتها حسبت أني شوفتها قبل كده، والإحساس ده متكررش قبل كده مع حد تاني".

