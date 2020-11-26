انتصار السيسي: هذا ما قاله الرئيس بعد زواج نجلته

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس السيسي كان حريصا على مشاركتها المذاكرة لأبنائه، وكان حريصًا على القدوم بشيخ لتعليم الأطفال القرآن في المنزل.

وتابعت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الرئيس السيسي لم يحزن على فراق نجلته بعد الزواج مثل الكثير من الآباء، معقبة: "قال طالما أخترنا صح ربنا يسعدها".

ولفتت إلى أن أول حفيد لها تسمى بملك، متابعة: "أول مرة شوفتها حسبت أني شوفتها قبل كده، والإحساس ده متكررش قبل كده مع حد تاني".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر انتصار السيسي الفجر السيسي

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ يوم

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ يوم

قرينة "السيسي" تكشف كيف صارحها الرئيس بقرار الزواج

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات نارية من بن شرقي قبل موقعة الأهلي والزمالك في نهائي القرن

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مفاجآت بالجملة.. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

شقيق ميدو جابر يتحدث عن تفاصيل اختفائه

منذ حوالي 5 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

منذ 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

07:02 م

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

09:30 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

09:00 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

06:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»