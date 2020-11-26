انتصارالسيسي: الرئيس أب شديد جدًا مع الاولاد

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس السيسي نشأ في حي الجمالية، وهذا انعكس على شخصية الرئيس السيسي في اهتمامه بالمرأة المصرية التي تعمل دائمًا للأسرة.

وتابعت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أنها ما زالت تردي دبلة الخطوبة حتى الآن، والرئيس السيسي يرتدي خاتمًا بدلًا من الدبلة منذ بداية الخطوبة وحتى الآن، مشيرة إلى أن والد الرئيس السيسي طيلة عمره إنسان جاد، وكان يدير محلاته في خان الخليلي بصورة جادة جدًا، معقبة: "كان لديه كم كبير من العمالة، وكان جاد في الإدارة".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان جادًا مع أولاده خاصة الذكور، وكان يستيقظ مبكرًا ويمارس الرياضة مع أولاده، معقبة: "كان أب شديد مع الأولاد، وفي نفس الوقت كان بيدلع البنات، ويقول البنت لازم تاخد حنية، لأنها هي اللي هتفتح البيت، وهتعطي عطاء في الحنية".

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