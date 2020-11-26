تفاصيل ضبط لحوم فاسدة وزيت طعام مجهول المصدر بمطعم شهير في الدقهلية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
شن مركز ومدينة اجا في محافظة الدقهلية حملة مكبرة ترأستها رحاب المزين رئيس مركز ومدينة اجا، تمكنت من ضبط لحوم غير صالحه وزيت طعام مجهول المصدر بمطعم شهير بالدقهلية. 

شارك في الحمة أحمد فتحي حجازى نائب رئيس مركز ومدينة اجا ومصطفى عوض مفتش تموين والدكتورة عبير شومان بإدارة الطب البيطري وإبراهيم شعبان ومحمد عماد وأحمد خاطر مفتشى الاغذية.

وتم ضبط "س.ع.ال" صاحب مطعم بمدينة اجا مخالف للاشترطات الصحية وضبط ٤٠٠ لتر زيت طعام بدون بيانات وتم سحب عينات للتحليل المعملى.

كما تم ضبط ٣٠ كيلو لحوم و١١ كيلو دهون غير صالحه للاستهلاك الآدمي وتم تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بتكثيف الحملات لمراقبة المطاعم والأسواق ومدى صلاحية المواد الغذائية المباعة للمواطنين.
تفاصيل ضبط لحوم فاسدة وزيت طعام مجهول المصدر بمطعم شهير في الدقهلية
تفاصيل ضبط لحوم فاسدة وزيت طعام مجهول المصدر بمطعم شهير في الدقهلية
تفاصيل ضبط لحوم فاسدة وزيت طعام مجهول المصدر بمطعم شهير في الدقهلية
تفاصيل ضبط لحوم فاسدة وزيت طعام مجهول المصدر بمطعم شهير في الدقهلية
تفاصيل ضبط لحوم فاسدة وزيت طعام مجهول المصدر بمطعم شهير في الدقهلية
تفاصيل ضبط لحوم فاسدة وزيت طعام مجهول المصدر بمطعم شهير في الدقهلية
تفاصيل ضبط لحوم فاسدة وزيت طعام مجهول المصدر بمطعم شهير في الدقهلية
تفاصيل ضبط لحوم فاسدة وزيت طعام مجهول المصدر بمطعم شهير في الدقهلية

أخبار تهمك

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ يوم

تعرف على معلقي مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصريحات نارية من بن شرقي قبل موقعة الأهلي والزمالك في نهائي القرن

منذ ساعتين و 22 دقيقة

قرينة "السيسي" تكشف كيف صارحها الرئيس بقرار الزواج

منذ 38 دقيقة

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ يوم

شقيق ميدو جابر يتحدث عن تفاصيل اختفائه

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

07:02 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

09:00 م

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

09:30 م

قرينة "السيسي" تكشف كيف صارحها الرئيس بقرار الزواج

09:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»