تفاصيل ضبط لحوم فاسدة وزيت طعام مجهول المصدر بمطعم شهير في الدقهلية

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شن مركز ومدينة اجا في محافظة الدقهلية حملة مكبرة ترأستها رحاب المزين رئيس مركز ومدينة اجا، تمكنت من ضبط لحوم غير صالحه وزيت طعام مجهول المصدر بمطعم شهير بالدقهلية.



شارك في الحمة أحمد فتحي حجازى نائب رئيس مركز ومدينة اجا ومصطفى عوض مفتش تموين والدكتورة عبير شومان بإدارة الطب البيطري وإبراهيم شعبان ومحمد عماد وأحمد خاطر مفتشى الاغذية.



وتم ضبط "س.ع.ال" صاحب مطعم بمدينة اجا مخالف للاشترطات الصحية وضبط ٤٠٠ لتر زيت طعام بدون بيانات وتم سحب عينات للتحليل المعملى.



كما تم ضبط ٣٠ كيلو لحوم و١١ كيلو دهون غير صالحه للاستهلاك الآدمي وتم تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بتكثيف الحملات لمراقبة المطاعم والأسواق ومدى صلاحية المواد الغذائية المباعة للمواطنين.

