انتصار السيسي: "مكنش فيه شهر عسل.. اتجوزنا الخميس وراح الشغل يوم الأحد"

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قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها تزوجت الرئيس بعد تخرجها من كلية التجارة بصورة مباشرة، ولم يكن هناك شهر عسل، معقبة: "مكنش في وقت لشهر عسل، إحنا اتجوزنا يوم الخميس، يوم الأحد كان في العمل، هو بيحب الشغل جدًا".



وتابعت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الرئيس السيسي كان يحب أن يعزم أي شخص على الغداء أو العشاء منذ بداية الزواج، معقبة: "جربت الطبخ في هذا الوقت واتعلمت، وأنا بحب أعمل الطواجن زي المصريين".



وأشارت، إلى أن الرئيس السيسي يحب تناول جميع أنواع الخضار، معقبة: "بيحب كل أنواع الخضار والسلطة، والأكلات الحديثة نادرًا ما تطلب".

