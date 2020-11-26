انتصار السيسي: "الرئيس هو اللي علمني الطبخ بمنتهى الحنية وطولة البال"

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن زوجة أي ضابط تقع على عاتقها كل مسؤولية البيت، وكذلك الرئيس السيسي، ولكن هذا لا يعني انفصاله عن المنزل بصورة كاملة، رغم عدم إتاحة الاتصالات بالصورة المتواجدة الآن، معقبة: "كان بيتواصل معنا باستمرار، وكان عايز دائمًا يعرف كل حاجة كأنه موجود معانا".





وتابعت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الرئيس السيسي في بداية التعرف عليها أخبرها قائلًا: "أنا هاجي الصبح أسلم عليكي"، مشيرة إلى أنها في البداية كانت مترددة في انتظاره، ولكنه قامت بانتظاره، معقبة: "بعد كده حسيت إن الشخص ده مختلف ومهذب".



