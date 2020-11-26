قرينة "السيسي" تكشف كيف صارحها الرئيس بقرار الزواج

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:16 م
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
كـسـاب أحـمـد
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قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها ارتبطت بالرئيس السيسي عندما كان في الكلية، وكانت في هذا الوقت في المرحة الثانوية، معقبة: "احنا قرايب والدته تبقى خالة والدتي".

وتابعت قرينة الرئيس خلال حوارها مع إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الرئيس السيسي في شبابه قبل أن ترتبط به كان له طبيعة خاصة، وجاد وله رأي مميز، ولكنها كانت في هذا الوقت ذات طبيعة هادئة، وهذا الأمر متعارف عليه في العائلة، مضيفة أن الرئيس طالب من والدته بارتباطه بها، فأخبره قائلًا: "أنا عايز أرتبط بيها، أنا شايفها تحمل مواصفات البنت اللي عايزها"

وأضافت أن الرئيس السيسي عندما صارحه بالزواج، طالبها بالمذاكرة جيدًا قائلا: " أنا عايزك تذكري كويس عشان المذكرة دي هي اللي هتقف جنبنا، كان عايز يختار واحدة هتبقى قد المسؤولية اللي هيشلها على عاتقه طيلة حياته". 

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صاحبة السعادة السيدة انتصار السيسي الرئيس السيسي اسعاد يونس

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