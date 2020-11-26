انطلاق اللقاء الرياضي للأشخاص ذوى الإعاقة لطلاب الجامعات بالإسكندرية

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انطلقت فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الهمم لطلبة وطالبات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020 2021، اليوم الخميس تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والذى تنظمة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية والتى تستضيفها المدينة الشبابية بأبي قير خلال الفترة من 25 حتى 29 من شهر نوفمبر الجاري تحت شعار الإعاقة منحة لا محنة.



يشارك في اللقاء 19 جامعة بإجمالى 500 طالب وطالبة وهم ( القاهرة - الإسكندرية - عين شمس - أسيوط - طنطا- المنصورة - الزقازيق - حلوان - المنوفية - قناه السويس - جنوب الوادى - بنى سويف - بنها - الفيوم - كفر الشيخ - دمنهور - اسوان - مدينة السادات ازهر اسيوط - وزارة التعليم العالى ).



وشهد اليوم الأول منافسات رفع الأثقال وكرة الطائرة جلوس وتنس الطاولة وكرة القدم في إعاقات ( حركى، ذهني، كف بصري، صم وبكم، قصر قامة ) وذلك على ملاعب المدينة الرياضية بالمدينة الشبابية بالإسكندرية بينما استضافت ملاعب كلية التربية الرياضية منافسات كرة الجرس.



من جانبه قال الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هذا الحدث يأتي في ضوء المشروع القومى للياقة البدنية وتزامنا مع اليوم العالمى للإعاقة واليوم العالمى للرياضة الجامعية وذلك ضمن خطة الأنشطة المشتركة بالتعاون مع الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بذوى الهمم والعمل الجاد على توفير وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضيات التنافسية وخوض المنافسات المختلفة.

