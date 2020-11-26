هل تقضي مجففات الهواء الساخن على فيروس كورونا؟

مع بداية الموجة الثانية من جائحة كورونا، التى تجتاح الكثير من دول العالم، بشكل أشد فتكا من الموجة الأولى، التى بدأت فى شهر مارس الماضى، مخلفة ملايين الضحايا، بين مصابين وحالات وفاة، نتيجة الإصابة بالفيروس، يتم التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بين المواطنين، ومن ثم يتم تقليل تداعيات الجائحة، والآثار الناجمة عنها على المستوى الصحى والاقتصادى، إذ تضطر بعض الدول إلى تطبيق قرارات الغلق الجزئى لمواجهة الجائحة، وهو ما تترتب عليه خسائر اقتصادية.





وفى ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا فى مصر، وبدء الموجة الثانية، شددت اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماعها الأخير، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من الفيروس، ومنع تفشيه.





وفى هذا الإطار، شددت الحكومة على ضرورة تطبيق تلك الإجراءات، وفى مقدمتها، ارتداء الكمامات، وتفعيل تطبيق الغرامة على كل من يخالف ذلك القرار، بالامتناع عن ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة، والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعى، كما وجه رئيس مجلس الوزراء، المحافظين، بالتشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدى لانتشار فيروس كورونا، قائلًا: "لا تتهاونوا فى تطبيق تلك الإجراءات"، مع مراعاة استمرار تفعيل الخطوط الساخنة فى كل محافظة، لتلقى أى طلبات علاج من المواطنين أو شكاوى المرضى أو المصابين بهذا الفيروس.





وإلى جانب الاستعدادات التى أجرتها وزارة الصحة والسكان، لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس، والتى يأتى فى مقدمتها متابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وزيادة عدد مستشفيات العزل، والتأكد من توافر الأدوية المستخدمة فى بروتوكولات العلاج، تقوم الوزارة بدورها التوعوى، من خلال تدشين حملات لتقديم النصائح والإرشادات، لمختلف فئات المجتمع، وتوعية المواطنين بما ينبغى القيام به للوقاية من الفيروس، والحد من انتشاره، إلى جانب تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة.





مجففات الهواء لا تقضى على كورونا





ويعتقد البعض أن مجففات الأيدى الموجودة فى المراحيض العامة، فعالة فى القضاء على فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، خلال 30 ثانية، باعتبارها تدفع الهواء الساخن، الذى يقضى على الفيروس، وهو ما نفته وزارة الصحة والسكان.





وأوضحت الوزارة أن مجففات الأيدى ليست فعالة فى القضاء على فيروس كورونا، مؤكدة أنه للوقاية من الفيروس، ينبغى على كل شخص المداومة على تنظيف اليدين، بفركها بمطهر كحولى، أو غسلهما بالماء والصابون، وبعد تنظيف اليدين يجب تجفيفهما تماما بمناديل ورقية، يتم التخلص منها فى سلة المهملات، التى يفضل أن تكون مغطاة، كما يمكن استخدام مجففات الهواء الساخن، لكن بعد غسل اليدين جيدا، دون الاعتماد على المجففات وحدها لقضاء على الفيروس.





الكمامات وحدها لا تكفى





كما أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الكمامات وحدها لا تكفى للوقاية من الإصابة بفيروس كورورنا المستجد "كوفيد - 19"، سواء لمرتديها أو لمن حوله.





وأوضحت الوزارة أنه لا بد من اتطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى، وعلى رأسها التباعد الاجتماعى، بحيث يحافظ كل شخص على وجود مسافة لا تقل عن متر بينه وبين الآخرين، للوقاية من الإصابة بكورونا.





كما شددت الوزارة على أهمية الاستمرار فى غسل اليدين بالمياه والصابون، أو تطهيرها بالكحول بشكل مستمر، للقضاء على أى فيروس قد يعلق بهما.





وأكدت الوزارة أيضا على ضرورة الالتزام بآداب الكحة والعطس، من خلال ثنى المرفق، والكحة أو العطس فيه، أو فى منديل ورقى، مع ضرورة غسل الأيدى جيدا وتطهيرها بعد التخلص من المنديل فورا فى سلة المهملات، التى يفضل أن تكون مغطاة، وغير مكشوفة.



