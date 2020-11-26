بكلمات مؤثرة سميرة سعيد تنعى محمود الإدريسي

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أعربت الفنانة المغربية سميرة سعيد، عن حزنها بوفاة الفنان المغربي محمود الإدريسي، اليوم بسبب فيروس كورونا.





وكانت نشرت سميرة سعيد، صورة “محمود الإدريسي، وعلقت على الصورة قائلة من الأصوات المغربية الرائعة.. أثرى الأغنية المغربية بأعماله.. من أنبل الفنانين وأكثرهم خلقًا.. متألمة لرحيلك.. رحمك الله وأودعك في فسيح جناته”.







وكان توفي اليوم الخميس محمود الإدريسي، عن عمر يناهز ال 70 عاما، بعد صراع مع فيروس كورونا المنتشر في العالم