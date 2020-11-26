الصورة الأولى لـ هاتف هواوي الجديد Huawei P50 Pro

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:01 م
Huawei P50 Pro
Huawei P50 Pro
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الصورة الأولى لـ هاتف هواوي الجديد Huawei P50 Pro

تأثرت شركة هواوي بشكل كبير بسبب المشاكل التي تواجهها مع الولايات المتحدة من حيث تأثر البرامج والأجهزة منذ أكثر من عام ولكنها لم تتوقف عن تطوير أجهزتها بشكل دائم.

Huawei P50 Pro

لم تنجو الشركة فحسب، بل يبدو أنها أقوى من أي وقت مضى من خلال المراهنة على نظامها البيئي مفتوح المصدر ، بحيث يمكن للمطورين تنفيذ تطبيقاتهم والاستمرار في تطوير البرنامج.

وأفادت التقارير أن أول صورة لهاتف Huawei P50 Pro الجديد ظهرت على الإنترنت أمس الأربعاءومن الناحية العملية يبدو أن الهاتف هو مزيج من Huawei P40 Pro و Huawei Mate 40 Pro ، على الرغم من الاختلاف في الكاميرا، نظرًا لأن الوحدة الرئيسية للكاميرا ستكون موجودة في دائرة غير كاملة تحتوي على أربعة أجهزة استشعار.

وفقًا لموقع TheElec ستطلق هواوي هاتفها P50 في النصف الأول من عام 2021 ، واوضحت معلومات جديدة أن الهاتف سوف يحتوي على معالج Kirin 9000 مطور بتقنية 5 نانومتر.

بالإضافة إلى المعالج، تشير المعلومات التي يتم تداولها إلى أن هاتف Huawei P50 سيكون من شاشة سامسونج وشاشة LG، كلا الشركتين تستعد بالفعل للإنتاج.

أعلنت شركة هواوي بالفعل عن 14 هاتفًا ذكيًا، ستتلقى جميعها التحديث إلى أحدث إصدار من Android استنادًا إلى نظام واجهة مستخدم EMUI 11 من Huawei، والتي تتميز بتحسينات بصرية مبتكرة  بالإضافة لعدد من وظائف البرامج الجديدة كما هناك تحسينات بشأن الخصوصية والأمان بحيث يصبح استخدامه أكثر سهولة للمستخدم.

Huawei P50 Pro

الصورة الأولى لـ هاتف هواوي الجديد Huawei P50 Pro

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