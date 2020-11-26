موعد مباراة الأهلى والزمالك وتردد القنوات الناقلة في نهائى دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلى والزمالك وتردد القنوات الناقلة في نهائى دوري أبطال أفريقيا، ينتظر ملايين من المصريين وفي الوطن العربي والشرق الأوسط انطلاق مباراة الأهلي والزمالك غدا، الموافق يوم الجمعة، حيث يلتقى النادي الأهلى الأول مرة في التاريخ مع فريق نادى الزمالك، ويمكن مشاهدة المباراة عبر قناتين من القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك.





موعد مباراة الاهلى والزمالك





خرجت الشائعات أمس بأن المباراة الجماهيرسيشهدون حضور المباراة من خلال استاذ القاهرة، الأمر الذي من خلاله قام على الفور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بنفي ذلك، قائلا إن المباراة ستكون بدون جماهير، وذلك حفاظا على لاعبي الكرة والجماهير خوفا من انتقال وباء كورونا إليهم.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك





مباراة الأهلي والزمالك التي تقام غدا اشتهرت بين الكثيرين باسم مباراة القرن، ولهذا ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، ورغم إعلان اتحاد كرة القدم أمس عن إعداد مصابي كورونا في فريقي الأهلي والزمالك، امتلكت شبكة قنوات «بي إن سبورتس» حق اذاعة المباراة وأصبحت هي المالك الحصري لحقوق البث الفضائى لمباريات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وقررت القناة بث المباراة عبر beiN Sports HD7 الفضائية، قناة «تايم سبورتس» التي ستقوم ببث مباراة الأهلى والزمالك عبر التردد الأرضى .





تردد قناة أون تايم سبورت





القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 10854.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

معدل الترميز : 27500

التردد الارضي : ديجيتال

التردد : 32 UHF.

التردد الارضي : الانالوج

التردد : 9 UHF.





تردد قناة بي ان سبورت الجديد





التردد: 11084





القمر الصناعي: النايل سات





التردد: 12379





القمر الصناعي: العرب سات





التردد: 11547