" خنقته وهربت للصف".. اعترافات المتهمة بقتل زوجها بأوسيم

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اعترفت المتهمة بقتل زوجها خنقًا بإيشارب، بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، بارتكابها الجريمة، وقالت خلال التحقيقات التي أجريت معها أنها استغلت اعتياد الضحية ممارسة الجنس معها مقيدا بالحبال "اليدين والقدمين" فخططت لارتكاب جريمتها أثناء علاقتهما الزوجية.



وأضافت المتهمة " أسماء" أنها يوم الجريمة، دعت زوجها للعلاقة الزوجية فطلب منها أن تقيده بالحبال كعادتهما، فاستغلت ذلك وخنقته بـ"إيشارب" دون مقاومة منه.



وأشارت المتهمة، إلى أنها عقب تأكدها من وفاته، فكت قيوده وتخلصت من الحبال، لكنها تركت أداة الجريمة "الإيشارب" بمسرح الواقعة وغادرت المنزل ورفقتها طفلها "5 سنوات" وتوجهت لمنزل أسرتها بمركز الصف، جنوب المحافظة حتى ألقي القبض عليها.



وكشفت تحريات إدرة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي عن مفاجأة في واقعة مقتل موظف على يد زوجته خنقا بمركز أوسيم، شمل المحافظة.



التحريات والتحقيقات توصلت إلى أن الزوج متعدد العلاقات النسائية كان على دراية أيضا بخيانة زوجته له.



وحملت اعترافات المتهمة والتحريات مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تبين أن المتهمة ارتكبت نفس فعل الزوج، وكانت على علاقة برجال آخرين.



وكشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقتل موظف على يد زوجته خنقا بـ"إيشارب" في مركز أوسيم، شمال المحافظة.



البداية تعود إلى تلقي اللواء هشام الطماوي مدير قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل منزله بمركز أوسيم.



انتقلت قوة إلى محل البلاغ وعُثر على جثة "حسام جودة" 30 سنة، موظف، داخل غرفة نومه، يرتدي ملابسه وبها آثار خنقن بالرقبة.



وشكل العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، فريق بحث بقيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.



جهود البحث والتحري التي قادها المقدم محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، توصلت إلى أن الزوجة وتدعى "أسماء.ش." 38 سنة، هي المشتبه بها لوجود خلافات زوجية متكررة بينهما، واختفاءها في ظروف غامضة.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد وليد كمال والنقيب أحمد عادل معاوني مباحث أوسيم، من ضبط الزوجة واقتيادها إلى القسم.



وحاولت الزوجة المماطلة ومراوغة رجال الشرطة مدعية عدم تواجدها بالشقة إبان ارتكاب الجريمة قبل أن تدلي باعترافات تفصلية لجريمتها بعد مواجهتها بالأدلة والتحريات.



أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقرت بخنقها زوجها بواسطة إيشارب، وأنه استغلت تقييد الضحية قبيل ممارسة العلاقة الحميمية كما اعتاد الاثنان، وأجهزت عليه ثم تركت المنزل.



وبررت المتهمة جريمتها "انتقمت منه لأنه بيخوني" وتم إحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.