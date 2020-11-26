6 إلى 32% نسبة العائد على الاستثمار في الأسهم الإماراتية خلال نوفمبر

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
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تراوح العائد على الاستثمار في أسواق المال الامارتية بين 6% إلى 32 % على شريحة الأسهم المتداولة خلال شهر نوفمبر الجاري وذلك بحسب ما تظهره الأرقام الصادرة عن الأسواق ذاتها.

وتعد هذه النسبة من العوائد ، الأعلى على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

وجاء الارتفاع في نسبة العائد على الاستثمار في الأسواق المال المحلية بعد القفزات السعرية الكبيرة التي شهدتها شريحة من الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تدفق السيولة التي زادت معدلاتها الى نحو مليار درهم يوميا وذلك بدعم من تداولات مكثفة للمحافظ المحلية والأجنبية على حد سواء.

وكان النشاط الكبير الذي شهدته الأسواق المالية خلال الأيام الماضية ساهم في تخطي القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة حاجز تريليون درهم وذلك للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

وتفصيلا فقد ارتفعت العائد على الاستثمار في سهم اعمار مولز الى نحو 32 % بعدما ارتفع من 1.44 درهم نهاية شهر أكتوبر الى 1.91 درهم في شهر نوفمبر .وعلى مستوى سهم اعمار العقارية فقد بلغ عائدها الاستثماري نحو 25% قافزا من 2.59 درهم الى 3.23 دراهم وسهم اعمار للتطوير بنسبة 25% تقريبا بالغا مستوى 2.73 درهم خلال فترتي المقارنة ذاتها .

وشملت قائمة الأسهم التي سجلت ارتفاعا في نسبة عوائدها الاستثمارية بعض اسهم البنوك ومنها بنك دبي الإسلامي والذي وصل الى 8.7% بعدما ارتفع من 4.11 دراهم الى 4.44 دراهم .وكذلك سهم بنك الإمارات دبي الوطني 13% مرتفعا من 9.34 دراهم الى 10.40 دراهم .

وفي سوق العاصمة وصل العائد الاستثماري لسهم شركة الدار العقارية 15.5% حيث ارتفع من 2.65 دراهم الى 3.06 دراهم في حين وصل سهم بنك ابوظبي الأول 12% مرتفعا من 11.40 درهما الى 12.76 درهما .وبنك ابوظبي التجاري 5.5% صاعدا من 5.75 دراهم الى 6.07 دراهم خلال شهر نوفمبر

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