شقيق ميدو جابر يتحدث عن تفاصيل اختفائه

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد توفيق جابر، شقيق ميدو جابر، أنه تواصل مع لاعبي سيراميكا كليوباترا للتحقيق في اختفاء شقيقه. 

وقال توفيق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "الاتصال انقطع مع شقيقي فجأة ولا نعلم مكان تواجده".

وأكمل: "تواصلت مع لاعبي سيراميكا كليوباترا وفشلت في الاطمئنان على ميدو جابر".

وفي نفس السياق، استنجدت والدة ميدو جابر المنضم حديثا لفريق سيراميكا كليوباترا، بالمسئولين من اجل البحث عن نجلها عقب اختفاؤه من فندق اقامة فريقه. 

وقالت والدة اللاعب، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "لا اعلم اين نجلي، ولا اعرف عنه شيء،  قالوا انه اختفى من الفندق، اصطحبه اثنان وبعد ذلك اختفى.

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