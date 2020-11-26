عاجل - الإعلان عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:50 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد جمال
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استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تعيين الحكم الجزائري مصطفي غربال لقيادة مواجهة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها، مساء غدًا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس بتعليق عصام الشوالي.

وسيدير غربال اللقاء بمساعدة مواطنيه عبد الحق ايتشعلي ومقران غوراري بينما سيكون الحكم الرابع الزامبي سيكازوي بينما حكم الفيديو رضوان جيد.

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