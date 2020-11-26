تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل نهائي القرن

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يتصدر كريم العريبي لاعب النجم الساحلي التونسي، صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، برصيد 10 أهداف.

ويأتي في المركز الثاني مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك برصيد 8 أهداف، وبفارق هدف عن زميله في الفريق أشرف بن شرقي صاحب الـ7 أهداف.

وجاءت قائمة هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

كريم عريبي - النجم الساحلي - 10 أهداف.
 
مصطفى محمد - الزمالك - 8 أهداف. 
 
أشرف بن شرقي - الزمالك - 7 أهداف. 
 
جاكسون موليكا - مازيمبي - 7 أهداف.

كريستوفاو باسينسيا مابولولو - بريميرو دي اوجوستو - 6 أهداف. 
 
حسين الشحات - الأهلي - 6 أهداف.
 
أيمن محيوص - اتحاد الجزائر - 5 أهداف.
 
زكريا بن شاعة - اتحاد الجزائر - 5 أهداف.
 
بدر بانون - الرجاء الرياضي - 5 أهداف.
 
جاستون سيرينو - ماميلودي صن داونز - 5 أهداف.
 
صلاح محسن - الأهلي 4 أهداف.
 
علي معلول - الأهلي 4 أهداف.
 
محمد موسي الضي - الهلال 4 أهداف.
 
أيوب الكعبى - الوداد الرياضي 4 أهداف.
 
محمد النهيري - الوداد الرياضي 4 أهداف.
 
نيفر تيجيري - بلاتينيوم 4 أهداف.

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