تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل نهائي القرن
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:30 م
محمد الدمتناوي
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يتصدر كريم العريبي لاعب النجم الساحلي التونسي، صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، برصيد 10 أهداف.
ويأتي في المركز الثاني مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك برصيد 8 أهداف، وبفارق هدف عن زميله في الفريق أشرف بن شرقي صاحب الـ7 أهداف.
وجاءت قائمة هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا كالتالي:
كريم عريبي - النجم الساحلي - 10 أهداف.
مصطفى محمد - الزمالك - 8 أهداف.
أشرف بن شرقي - الزمالك - 7 أهداف.
جاكسون موليكا - مازيمبي - 7 أهداف.
كريستوفاو باسينسيا مابولولو - بريميرو دي اوجوستو - 6 أهداف.
حسين الشحات - الأهلي - 6 أهداف.
أيمن محيوص - اتحاد الجزائر - 5 أهداف.
زكريا بن شاعة - اتحاد الجزائر - 5 أهداف.
بدر بانون - الرجاء الرياضي - 5 أهداف.
جاستون سيرينو - ماميلودي صن داونز - 5 أهداف.
صلاح محسن - الأهلي 4 أهداف.
علي معلول - الأهلي 4 أهداف.
محمد موسي الضي - الهلال 4 أهداف.
أيوب الكعبى - الوداد الرياضي 4 أهداف.
محمد النهيري - الوداد الرياضي 4 أهداف.
نيفر تيجيري - بلاتينيوم 4 أهداف.
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