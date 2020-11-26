تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل نهائي القرن

يتصدر كريم العريبي لاعب النجم الساحلي التونسي، صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، برصيد 10 أهداف.





ويأتي في المركز الثاني مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك برصيد 8 أهداف، وبفارق هدف عن زميله في الفريق أشرف بن شرقي صاحب الـ7 أهداف.





وجاءت قائمة هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا كالتالي:





كريم عريبي - النجم الساحلي - 10 أهداف.

مصطفى محمد - الزمالك - 8 أهداف.

أشرف بن شرقي - الزمالك - 7 أهداف.

جاكسون موليكا - مازيمبي - 7 أهداف.





كريستوفاو باسينسيا مابولولو - بريميرو دي اوجوستو - 6 أهداف.

حسين الشحات - الأهلي - 6 أهداف.

أيمن محيوص - اتحاد الجزائر - 5 أهداف.

زكريا بن شاعة - اتحاد الجزائر - 5 أهداف.

بدر بانون - الرجاء الرياضي - 5 أهداف.

جاستون سيرينو - ماميلودي صن داونز - 5 أهداف.

صلاح محسن - الأهلي 4 أهداف.

علي معلول - الأهلي 4 أهداف.

محمد موسي الضي - الهلال 4 أهداف.

أيوب الكعبى - الوداد الرياضي 4 أهداف.

محمد النهيري - الوداد الرياضي 4 أهداف.

نيفر تيجيري - بلاتينيوم 4 أهداف.