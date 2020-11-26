المصري يقرر الإستغناء عن بوسكا

قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي توجيه الشكر لحارس المرمى أحمد بوسكا ورحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.









وجاء قرار علي ماهر بالإستغناء عن بوسكا بسبب وجود ثلاثة حراس مرمى على مستوى عالي بعد التعاقد مع الثنائي أحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز السابق وعصام ثروت حارس مرمى نادى زد السابق بالإضافة لوجود أحمد مسعود .









ويسعى على ماهر لوجود حالة من الإستقرار الفنى داخل صفوف الفريق لذا فقد فضل الإطاحة ببوسكا ومن قبله أحمد عبد الفتاح الذى تعاقد مع القناة الذى ينافس بدورى القسم الثانى .



