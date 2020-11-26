المصري يقرر الإستغناء عن بوسكا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي توجيه الشكر لحارس المرمى أحمد بوسكا ورحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وجاء قرار علي ماهر بالإستغناء عن بوسكا بسبب وجود ثلاثة حراس مرمى على مستوى عالي بعد التعاقد مع الثنائي أحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز السابق وعصام ثروت حارس مرمى نادى زد السابق بالإضافة لوجود أحمد مسعود .


ويسعى على ماهر لوجود حالة من الإستقرار الفنى داخل صفوف الفريق لذا فقد فضل الإطاحة ببوسكا ومن قبله أحمد عبد الفتاح الذى تعاقد مع القناة الذى ينافس بدورى القسم الثانى .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علي ماهر بوسكا المصري البورسعيدي

أخبار تهمك

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

إيجابية مسحة ثنائي منتخب الشباب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 20 ساعة

ياسر ريان يتوقع تشكيل الأهلي في نهائي القرن

منذ أقل من ساعة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على القنوات الناقلة لنهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد فسخ خطبتها.. سائق يتهم خطيب نجلته بمعاشرتها جنسيا في قليوب

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موسيماني يستقر على ثنائي قلب الدفاع أمام الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

صحيفة إنجليزية تهاجم مارادونا بعد وفاته

منذ 39 دقيقة

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

موسيماني يسعى لإيقاف هجوم الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مدرب إنبي يطلب التعاقد مع 4 صفقات سوبر

اشتباه في إصابة حارس المصري بالرباط الصليبي

رسميا.. بوسكا يغيب عن المصري لنهاية الموسم

المصري يستعيد حارسه أمام الزمالك

فايلر يطالب الأهلي بالاستغناء عن نجمي الفريق وضم هذا الثنائي

البنك الأهلي يحصل على خدمات حارس بيراميدز

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

موسيماني يستقر على ثنائي قلب الدفاع أمام الزمالك

03:02 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

06:51 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

11:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»