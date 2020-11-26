صحيفة إنجليزية تهاجم مارادونا بعد وفاته

هاجمت صحيفة " ديلي ستار " البريطانية أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا بعد وفاته يوم أمس الأربعاء بسبب لمسة اليد الشهيرة والتي سجل بها الأرجنتيني الهدف الاول الذي ساهم في فوز منتخب بلاده على الأسود الثلاثة بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس العالم 1986.









جاء غلاف صحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية، اليوم الخميس بعنوان "أين كان الفار عندما كنا في أمس الحاجة إليه؟"، مع صورة للنجم الراحل دييجو مارادونا، الذى توفى إثر قصور حاد في القلب، بعد أن أصيب بـ "أزمة رئوية حادة"، ليلة امس الأربعاء.









وكانت مباراة نصف نهائي الأرجنتين وإنجلترا في مونديال 1986 تسجيل مارادونا هدفين الأول منهم بيده ومن لمسة يد واضحة قبل أن يعود بعدها بدقائق لتسجيل واحد من أجل أهداف البطولة.











