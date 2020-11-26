نجم أرسنال يضحي براتبه من أجل الرحيل

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يعتزم ويليام ياليبا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ارسنال الإنجليزي ترك فريقه اللندني والإنتقال إلى فريق جديد خلال فترة الإنتقالات الشتوية المُقبلة.


ووقع ساليبا عقد مع الأرسنال خلال الصيف الماضي مقابل 27 مليون جنيه إسترليني وبقي مع فريقه سانت إيتيان الفرنسي لمدة موسم كامل على سبيل الإعارة.


وقبل بداية الموسم الجاري إنضم صاحب التسعة عشر عاماً إلى أرسنال لكنه لم يحظى بثقة مديره الفني مايكيل أرتيتا الذي قرر إستبعاده من قائمة الفريق الأوروبية والمحلية.


وذكرت صحيفة "ميرور"، أن ساليبا مستعد لتخفيض راتبه الأسبوعي البالغ 90 ألف جنيه إسترليني، من أجل الانتقال إلى فريق آخر هذا الشتاء.

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