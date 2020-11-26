عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والإفريقية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي القرن التي تجمع بين الأهلي والزمالك يوم غداً الجمعة والتي يستضيفها ملعب ستاد القاهرة الدولي.


ومن المُنتظر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت على التردد الأرضي ويُعلق على اللقاء المعلق الكبير مدحت شلبي.


وتقام مباراة نهائي القرن في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

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