تفوق أحمر وفرحة إفريقية بيضاء.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في المباريات النهائية

يترقب عشاق الساحرة المستديرة بشغف كبير المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام مساء يوم الجمعة، الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.





وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في التاريخ، بينما المرة الثانية التي يتقابل بها الفريقين في نهائي بطولة إفريقية بعد كأس السوبر الإفريقي عام 1994 والذي فاز به الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله (أيمن منصور).





وتقابل الأهلي مع الزمالك في 28 مباراة نهائية بمختلف البطولات عبر تاريخهما الطويل جاءت كالتالي:





- كأس مصر:





شهدت بطولة كأس مصر على أول نهائي في التاريخ جمع بين الأهلي والزمالك وذلك في عام 1928، وفاز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله اللاعب (ممدوح مختار صقر) ليقود فريقه للتتويج بأول ألقابه بالبطولة.





والتقي الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر خلال 20 مرة سابقة، فاز المارد الأحمر في 9 مباريات، مقابل 8 انتصارات للفريق الأبيض، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.





- كأس السوبر المصري:





تقابل الأهلي مع الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري 7 مرات سابقة، فاز المارد الأحمر في 3 مباريات، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل السلبي بينهما، وحسم كل فريق "مباراتين" بركلات الترجيح.





- كأس السوبر الإفريقي:





النهائي الإفريقي الوحيد الذي جمع بين قطبي الكرة المصرية كان في بطولة كأس السوبر الإفريقي عام 1994 وأقيمت المباراة في "جوهانسبرج" وفاز الفريق الزملكاوي بهدف نظيف سجله اللاعب أيمن منصور وقاد فريقه للتتويج بلقب البطولة القارية.



