وزيرة الصحة: التأمين الشامل حقق نجاحات كبيرة رغم إجراءات كورونا (فيديو)

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن اليوم مر عام على تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي، منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر من خلال محافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل حققت نجاحات كبيرة على المستوى الطبي والمهني رغم إجراءات كورونا.

وأضافت "هالة زايد"، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هناك أكثر من 2.5% مليون خدمة صحية، وأكثر من 40 ألف عملية جراحية تم إجراءها خلال هذا العام، مع تسجيل جميع المواطنين ببورسعيد بالمنظومة، وتحقيق استدامة مالية وفائض أرباح، والهيئات تعمل بأعلى مستوى جودة.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن هيئة الرقابة والاعتماد تعتمد المنشآت التي تنضم للتأمين الصحي لضمان الاستدامة للمنظومة من حيث الجودة، منوهة بأن جميع المنشآت في بورسعيد معتمدة، وبدأت الهيئة في اعتماد منشآت الإسماعيلية والأقصر، موضحة أنه حتى الآن تم تسجيل أكثر من 70 % من سكان محافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

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وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة بورسعيد، صباح اليوم الخميس، للمشاركة في الملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت شعار "حلمنا في سنة اتحقق بيكم.. شكرًا لشركاء الحلم"، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة فور وصولها التقت اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لتقديم التهنئة له لاختياره كأفضل محافظ في الوطن العربي في مسابقة التميز الحكومي العربي.

وأشار مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن هذا الملتقى يأتي بالتزامن مع مرور عام على إطلاق السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وممثلين من منظمة الصحة العالمية، ونخبة من رؤساء الجامعات المصرية وبعض الشخصيات العامة.

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