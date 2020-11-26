أحدث مستجدات تصنيع لقاح كورونا محليًا في مصر

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تسعى الدولة المصرية، لإيجاد لقاح مضاد لفيروس كورونا، حيث أعلنت عن بدء خط إنتاج جديد في تصنيع اللقاحات المتعلقة بكورونا بعد ثبوت فاعليته.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن خطة وزارة الصحة لتصنيع لقاح كورونا محليًا.



تصنيع لقاحات كورونا

تكثف وزارة الصحة، تحركاتها لتصنيع لقاح كورونا في مصر، حيث تقول إنه ضمن خطة الوزارة لمواجة كورونا بدء خط إنتاج جديد في تصنيع اللقاحات المتعلقة بكورونا بعد ثبوت فاعليته.



وتابعت: "نتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركة سينوفاك للتصنيع فور ظهور النتائج النهائية للقاح الصينى".



وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت وقف التجارب السريرية على اللقاح الصينى فى مصر، بعدما اكتفت الشركة الصينية المسئولة عن تجارب اللقاح، بعدد المتطوعين من مصر، وأكملوا الـ 45 ألف متطوع من جميع الدول المشاركة فى التجربة حول العالم.



واكتفت الشركة الصينية بـ 3 آلاف مبحوث، لعدم القدرة على الوصول للمستهدف بواقع 6 آلاف متطوع في الزمن المحدد للدراسة.



وحصل المتطوعين على اللقاح بواقع جرعتين، ومازالوا يخضعون تحت الإشراف فس خوض التجارب والكشف والفحص عنهم، فتم أخذ الجرعة الثانية لهم وخلال أيام سيتم قياس الأجسام المضادة ومراقبتهم خلال عام كامل.



وتتخذ الدولة المصرية، عدة إجراءات لحماية المتطوعين، حيث يحصل المتطوع على الجرعة الأولى للتطعيم، ثم يظل تحت المراقبة لمدة نصف ساعة، لمراقبة أي عرض جانبي.



يستطيع المتطوع الذهاب إلى منزله وتتم متابعته لمدة 21 يومًا، عن طريق التواصل تليفونيًا من خلال غرفة الأزمات.



ويقوم فريق طبي، بإجراء زيارات للمتطوع على مدار سنة، بمعدل خمس زيارات في جدول مع فريق العمل والمتطوع؛ لقياس نسبة الأجسام المضادة التي تكونت في الجسم.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.