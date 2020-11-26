انخفاض الحرارة وأمطار.. أخبار الطقس اليوم في القاهرة والوجه البحري

كشفت الأرصاد الجوية عن أخبار الطقس اليوم الخميس في القاهرة والوجه البحري، معلنة بأن هناك موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على العديد من محافظات منها مطروح والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والساحل الشرقي وتتقدم داخليا إلى الدلتا وتخف حدتها نسبيا على القاهرة.





وعن أخبار الطقس في القاهرة اليوم، تنخفض درجات الحرارة خاصة أثناء الليل ويشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد البرودة وتصل الصغري على أسيوط لـ10 والوادي الجديد لـ8 درجات مئوية.





وتصدر أخبار الطقس اليوم في القاهرة تريند جوجل، حيث توقعت الأرصاد الجوية بأن هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- – الغربية – الشرقية – المنوفية).





كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.