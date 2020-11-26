التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن التشكيل المتوقع لفريقي الأهلي والزمالك، في لقاء القمة بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف عمر ربيع خلال برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، عن تشكيلة الأهلي المتوقعة، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن.

فيما جاء التشكيل المتوقع للزمالك، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد ابوجبل.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمد عبدالغني، إسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد، وفرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، أشرف بنشرقي، كابونجو كاسونجو (أو أوناجم).

الهجوم: مصطفى محمد.

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